"Нелюбовь" Звягинцева номинировали на Оскар

Фильм «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева поборется за «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Конкуренцию ему составит победитель Каннского кинофестиваля «Квадрат» шведа Рубена Эстлунда, «Фантастическая женщина» чилийца Себастьяна Лелио, «Оскорбление» ливанца Зиада Дуэри и «О теле и душе» Ильдико Эньеди из Венгрии.

Напомним, что «Нелюбовь» получила приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля, что считается третьей по значимости наградой на этом киносмотре. Картина номинировалась на «Золотой глобус», но проиграла фильму «На пределе» Фатиха Акина. Предыдущий фильм Звягинцева «Левиафан» побеждал на «Золотом глобусе» в 2015 году, но проиграл на «Оскаре» польской картине «Ида» Павла Павликовского.