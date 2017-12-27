Пути экономии электроэнергии дома

Ни для кого не является секретом, что стоимость электричества в стране растет из года в год, а иногда ее стоимость умудряются повышать практически ежегодно. Именно поэтому рано или поздно перед каждым владельцем дома встает вопрос необходимости обеспечения экономии электроэнергии, благо, современные технологии это позволяют.

В первую очередь необходимо начать с банальным принципов экономии - выключать везде свет и имеющиеся лампы накаливания заменить на светодиодные. Как только все это вы осуществите заметите, что расходы на электричество упали на 20%. Там где вы не можете контролировать включение и выключение света используйте либо датчик движения для временного включения, либо реле времени для того чтоб в заданное время включать и выключать его. На сегодняшний день продаются самые различные реле времени - https://res.ua/rus/rele-chasu-taymeri/, электронные модели позволяют указывать не только время, но и день недели.

Следующим этапом необходимо определить какие приборы и оборудование у вас постоянно работают в доме. Если это компьютер или компьютеры, то необходимо позаботиться об их обновлении. Не следует приобретать дорогие быстродействующие компьютеры с мощными видеокартами, если вы не играете в игры. Купите неттоп на процессоре Intel с индексом T, которые потребляют 35 Ватт электричества, то сам компьютер будет даже в активном режиме расходовать не более 70 ватт - это одна лампочка. Аналогично, иногда имеет смысл вместо настольного компьютера приобрести ноутбук. Ноутбук зачастую расходует значительно меньше электроэнергии, чем компьютер.

Бытовые приборы такие как холодильник, микроволновая печь, кондиционер лучше приобретать с инверторными двигателями, компрессорами. Данные приборы имеют класс энергосбережения А+, поэтому ваши расходы электроэнергии будут минимизированы.