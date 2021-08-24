5 причин купить мини-печь Starwind...

Компактность и универсальность

Миниатюрная электрическая духовка не уступает в функциональности полноценному духовому шкафу, несмотря на свои небольшие размеры. О преимуществах выбора в сторону «мини» рассказываем в этом материале.Компактные размеры модели позволяют расположить ее в любом месте: на кухне дома, на даче, в небольшой студии или комнате в общежитии. Ее можно поставить на полку в шкафу, на стол или другую поверхность, заменив не только функции полноценного духового шкафа, но и микроволновки.Так, за счет установки одной мини-печи Starwind SMO2004 экономия пространства составит 0,19 м3 (при учете стандартных размеров духового шкафа и микроволновки) без потери функциональной составляющей.

Легкость использования

Интуитивно понятное управление позволит не тратить время на изучение инструкции. На передней панели расположены удобные управляющие ручки и световой индикатор, сообщающий о включении устройства. Есть возможность выбора нужного режима приготовления и температуры. Благодаря таймеру до 90 минут необязательно ждать, когда приготовится блюдо. Вы можете заниматься своими делами, а печь оповестит вас о готовности.

Разнообразие режимов

Мощный нагревательный элемент, поддерживающий диапазон температур от 90 до 230 градусов, обеспечивает быстрое повышение температуры до рабочего состояния. Печь оборудована грилем и имеет три режима работы: нижний нагрев, верхний нагрев, верхний и нижний нагрев. Модель имеет функцию конвекции, которая позволяет добиться равномерного запекания блюд. Мини-печь Starwind SMO2004 заменит не только микроволновку, но и полноценный духовой шкаф. В ней можно делать курицу-гриль, картошку, выпекать круассаны, пироги, булочки и другие блюда, требующие запекания. К тому же можно готовить несколько блюд одновременно, разместив их на двух уровнях, имеющихся в печи.

Безопасность пользователей

Дверцы мини-печи Starwind SMO2004 оснащены прочным закаленным стеклом, которое предотвращает нагревание внешних поверхностей. Внутри камеры находится лампочка для яркой подсветки, позволяющая наблюдать за приготовлением пищи.

Выгодная покупка

Мини-печи Starwind стоят гораздо дешевле обычных духовок с тем же функционалом и не уступают им в качестве. К тому же внутренняя поверхность печей Starwind покрыта термостойкой эмалью, устойчивой к загрязнениям и пригоранию. Это гарантирует не только более долгий срок службы печи, экономит время и силы на чистке техники от загрязнений после использования.