7 лучших сериалов в истории ТВ

"Игра престолов"

Несмотря на неоднозначную реакцию зрителей на последний сезон, «Игра престолов» является главным сериалом последних лет. Дело не только в зрительских рекордах, но и в том, что Game of Thrones изменил представление о жанре фэнтези на ТВ.

«Во все тяжкие»

Великий актер сэр Энтони Хопкинс написал Брайану Крэнстону письмо, в котором назвал его работу в сериале "лучшей актерской работой из всех им виденных". И мы не можем не согласиться с английским мэтром. Согласно данным https://kinomliff.net/serialy/zarubezhnye/ , именно актерская и запредельного уровня драматургия Винса Гиллигана сделали «Во все тяжкие» одной из лучших ТВ-драм в истории.

«Шерлок»

Идея перенести действие романов Артура Конан Дойля оказалась настолько гениальной, что британский сериал «Шерлок» превратился в один из главных ТВ-феноменов 21 века. Во многом, конечно, это заслуга органичного актерского дуэта Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана. Также нельзя не отметить тонкую и по-настоящему остроумную работу шоураннеров Стивена Моффата и Марка Гейтисса.

«Доктор Хаус»

Мизантропичный доктор Грегори Хаус навсегда остался одним из самых харизматичных ТВ-героев. Во-многом успех этого сериала стал возможен благодаря невероятно удачному касту, а самым главным попаданием стал британский актер Хью Лори, ставший знаменитым благодаря роли в «Дживсе и Вустере».

«Друзья»

Да, по-хорошему, это ситком, но принадлежность к более низкому жанру нисколько не умаляет заслуг «Друзей», которые шли десять отличных сезонов. Пожалуй, нет на свете такого по-настоящему «народного» сериала, который вызывал бы настолько тотальную симпатию у массового зрителя.

«Настоящий детектив»

Да, сериал-антология True Detective шел (и еще идет) всего три сезона, последние два были не столь хороши, но… Первый сезон был настолько выдающимся, что уже вошел в пантеон лучших ТВ-проектов. Причин успеха ровно три. Выдающаяся драматургия сценариста Ника Пиццолатто, мастерская режиссура Кэри Фукунаги и мощнейшая актерская игра дуэта Мэтью Макконахи и Вуди Харрельсона.

«Фарго»

Еще один сериал-антология, который еще на ходу. Три истории «Фарго» получились очень разными, но неотъемлемыми особенностями всех сезонов был черный юмор, гнетущая атмосфера американского севера и тонкая режиссура, напоминающая работы братьев Коэн.

А какие сериалы вы смотрите сами? Будет интересно обсудить лучшие сериалы с вами в комментариях.