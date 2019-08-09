8 лучших ситкомов всех времен. «Друзья», «Клиника» и другие

«Друзья»

Самый главный ситком на планете Земля. Моника, Джо, Рейчел, Чендлер, Фиби и Росс – за жизнью этих шестерых ребят мы переживали сильнее, чем за свою. Самое прекрасное в «Друзьях» то, что этот ситком нисколько не устарел и сейчас. Вы можете начинать смотреть его едва ли не с любой серии и в любом настроении. Всего «Друзья» шли на ТВ десять сезонов.

«Клиника»

Ситком о троих врачах и одной медсестре, которые за все сезоны проходят через огонь, воду и медные трубы. Проект особенно хорош благодаря музыкальных номерам, внутренним монологам Джей Ди и беспрестанной ругани харизматичного доктора Кокса. К сожалению, два последних сезона вышли так себе, но даже они не могут испортить впечатления от этого прекрасного ситкома.

«Офис»

Самый обычный офис в американском захолустье, заведует которым глуповатый Майкл Скотт. Есть мнение, что британский «Офис» с Рики Джервейсом лучше американского, но мы не согласны.

«Теория большого взрыва»

Любимый сериал всех гиков. История о задротах и красивой соседке, которая выберет одного из них. Помимо всех прелестей ситкомов, «Теория большого взрыва» еще и помогает освежить школьные знания о физике и математике.

«Как я встретил вашу маму»

Этот сериал отличается от остальных тем, что с самого начала нам подкидывают интригу. Рассказ о том, как Тед Мосби познакомился с матерью своих детей растягивается аж на семь сезонов. Самое забавное, что порой Тед рассказывает довольно фривольные истории, но умело выкручивается из них. Например, курение марихуаны превращается в поедание хот-догов.

«Симпсоны»

Безусловно, это главный мульт-ситком. Это еще и, пожалуй, самая популярная пародия на американскую жизнь. Кому-то шутки в «Симпсонах» кажутся слишком тупыми, но таких меньшинство. Все остальные ухахатывались над ситуациями, в которые попадали Гомер, Барни, Мо, Бернс, Ральф, Клетус и другие.

«Альф»

А этот ситком подойдет даже для самых маленьких. Шутка ли, «Альф» имеет возрастной рейтинг 0+. Конечно, вышедшему в 80-х годах сериалу немного не хватает динамики, но настроение он поднять способен.

«Два с половиной человека»

История о том, как в жизнь убежденного холостяка Чарли врывается брат Алан и его десятилетний сынишка Джейк. В этом ситкоме очень много шуток о сексе, а потому не нужно допускать детей к экрану.