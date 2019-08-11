ACT Stream TV 4K Media Streaming Box с Android TV теперь в 4 городах

ACT Fibernet объявила, что наконец-то выпустила свое устройство ACT Stream TV 4K. Это Android TV-устройство теперь могут заказать соответствующие подписчики службы ACT Fibernet в четырех городах - Бангалоре, Ченнаи, Дели и Хайдарабаде.

ACT Stream TV 4K будет доступен для клиентов, которые в настоящее время используют один из приемлемых планов компании. Полный список приемлемых планов можно найти на веб-сайте компании .

ACT сообщает, что Stream TV 4K получит бесплатную 1-месячную подписку Zee5 и 2-месячную подписку Hooq, а также доступ к платным каналам Live TV на бесплатной основе до 31 декабря 2019 года. Напомним, что ACT Stream TV 4K первоначально был представлен еще в апреле в этом году.

ACT Stream TV 4K - устройство потоковой передачи мультимедиа на платформе Android. Пользователи могут загружать приложения, такие как Netflix, Hooq, Zee5, Sony LIV и другие, из Google Play Store для потоковой передачи контента. Они также могут воспроизводить сохраненные носители с помощью медиаплеера. Устройство также предлагает доступ к более чем 100 телеканалам с поддержкой Catch Up TV.

ACT Stream TV 4K работает на Android 9 Pie и поддерживает голосовой поиск с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления. Вы можете найти более подробную информацию об устройстве на веб-сайте компании.