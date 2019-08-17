ADATA XPG GAMMIX S50: быстрый M.2 SSD

2019-08-17, Автор - Ramil; Продукт - ADATA ; [74]
Компания ADATA Technology представила новый твердотельный накопитель XPG GAMMIX S50.

Новинка имеет топовые характеристики и отличается высокой производительностью, делающей её отличным выбором для геймеров и энтузиастов.

ADATA XPG GAMMIX S50 выполнен в компактном форм-факторе M.2 2280. Твердотельный накопитель использует новейший интерфейс PCIe Gen 4 x4 с поддержкой протокола NVMe 1.3 и отличается высокой скоростью последовательного чтения записи - до 5000 и 4400 Мбайт/с соответственно. Производительность накопителя при произвольном чтении/записи блоками по 4 Кбайт в обоих случаях достигает 750000 IOPS.

В SSD используется SLC-кэш и буфер DRAM. Алюминиевый радиатор накопителя обеспечивает его эффективное охлаждение и стабильную производительность даже при продолжительных нагрузках.

ADATA XPG GAMMIX S50 поддерживает технологию коррекции ошибок LDPC, что вместе с технологией E2E (End-to-End) Data Protection и поддержкой RAID Engine обеспечивает безопасность и целостность хранимых на накопителе данных.

Новые SSD выпускаются в вариантах объёмом до 2 Тбайт. На все модели линейки распространяется 5-летняя гарантия производителя.

Комментарии и отзывы ADATA
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy No...
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy NoНеделю назад мы рассмотрели характеристики флагманского смартфона Samsung Galaxy Note10. Но в этом году к...
Анонс PNY XLR8 CS2311: SATA SSD...
Анонс PNY XLR8 CS2311: SATA SSDКомпания PNY объявила о выходе новой линейки твердотельных накопителей XLR8 CS2311. Новые SSD выполнены в...
ADATA XPG SX8200 Pro SSD объёмом 2 Тбайт...
ADATA XPG SX8200 Pro SSD объёмом 2 ТбайтЗа последние месяцы мы увидели немало топовых 2-Тбайт твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 4.0 x4...
SSD-контроллеры с поддержкой PCIe Gen 4 ...
SSD-контроллеры с поддержкой PCIe Gen 4 В рамках мероприятия Flash Memory Summit 2019 компания Realtek представила большое количество новых контр...
Samsung анонсировал специальную версию с...
Samsung анонсировал специальную версию сВ начале недели Samsung показал смарт-часы Galaxy Watch Active 2, а вчера вместе с Galaxy Note 10 и Galax...
HTC U12+ получил обновление до Android 9...
HTC U12+ получил обновление до Android 9В начале июля компания HTC анонсировала ОС Android 9 Pie для своего последнего флагманского смартфона U12...
Epic Games Store бесплатно раздет Hyper ...
Epic Games Store бесплатно раздет Hyper Неделя прошла, и Epic Games Store радует своих пользователей новой подборкой бесплатных игр. ...
Huawei исправила мерцание экрана в Mate ...
Huawei исправила мерцание экрана в Mate В новой версии прошивки EMUI 9.1.0.135 компания Huawei добавила долгожданную технологию DC Dimming. ...


Обзор Trust GXT 545 Wireless Gamepad (Yula). Беспроводной геймпад для ПК и PS3Обзор Trust GXT 545 Wireless Gamepad (Yula). Беспроводной геймпад для ПК и PS3
Обзор NAVITEL R1000. Обновленная версия 2019 года с оповещениями о камерахОбзор NAVITEL R1000. Обновленная версия 2019 года с оповещениями о камерах
Обзор Creative SXFI AIR. Лучшие беспроводные наушники полноразмерного типаОбзор Creative SXFI AIR. Лучшие беспроводные наушники полноразмерного типа
Обзор Inspector Barracuda. Комбо-видеорегистратор сезона 2019Обзор Inspector Barracuda. Комбо-видеорегистратор сезона 2019
Обзор Razer Kraken X (RZ04-02890100-R3M1), Недорогие игровые наушники с 7.1 звукомОбзор Razer Kraken X (RZ04-02890100-R3M1), Недорогие игровые наушники с 7.1 звуком
Предварительный обзор Logitech G915 Ligh...
Предварительный обзор Logitech G915 LighСовременные клавиатуры перестали быть просто устройствами ввода — большая часть геймеров покупают перифер...
Обзор Outpost Zero. Выживалка в космосе...
Обзор Outpost Zero. Выживалка в космосеДавненько на обзоре не было игр про космос и выживание на безлюдных планетах. Сегодня эту ситуацию мы исп...
В России стартовали продажи беспроводных...
В России стартовали продажи беспроводных14 августа в Москве прошла презентация полностью беспроводных наушников Sony WF-1000XM3. Их главной особе...
Обзор Mirador. Неплохая RPG...
Обзор Mirador. Неплохая RPGИногда мне на глаза попадаются очень странные игры, которые вроде как интересные, а вроде как обладают це...
Предварительный обзор HTC Wildfire X. До...
Предварительный обзор HTC Wildfire X. ДоСегодня компания HTC официально представила свой новый смартфон, однако это оказалась не флагманская моде...
Обзор Streets of Rogue. Пиксели заказыва...
Обзор Streets of Rogue. Пиксели заказываСегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая выделяется на фоне остальных своей графикой, п...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Not...
Предварительный обзор Samsung Galaxy NotКак и ожидалось, компания Samsung официально представила свой новый флагманский смартфон, который оказалс...
Обзор Apsulov: End of Gods. Шикарно...
Обзор Apsulov: End of Gods. ШикарноСегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая выстроена в жанре хоррора, но при этом обладае...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A10...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A10Компания Samsung довольно неплохо зарекомендовала себя на рынке доступных смартфонов и теперь весьма акти...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2Мы привыкли к тому, что современные игровые ноутбуки стоят достаточно дорого и не каждому они по карману....
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёл...
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёлЕсть игры, которые вышли когда-то давно на консолях и никак не могли добраться до настольных компьютеров....
Обзор Lenovo S5 Pro 6/64GB и Lenovo K5 P...
Обзор Lenovo S5 Pro 6/64GB и Lenovo K5 PМногие, наверное, слышали, что несколько лет назад, Lenovo приобрела компанию Motorola, и теперь активно ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor