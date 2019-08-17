ADATA XPG GAMMIX S50: быстрый M.2 SSD

Компания ADATA Technology представила новый твердотельный накопитель XPG GAMMIX S50.

Новинка имеет топовые характеристики и отличается высокой производительностью, делающей её отличным выбором для геймеров и энтузиастов. ADATA XPG GAMMIX S50 выполнен в компактном форм-факторе M.2 2280. Твердотельный накопитель использует новейший интерфейс PCIe Gen 4 x4 с поддержкой протокола NVMe 1.3 и отличается высокой скоростью последовательного чтения записи - до 5000 и 4400 Мбайт/с соответственно. Производительность накопителя при произвольном чтении/записи блоками по 4 Кбайт в обоих случаях достигает 750000 IOPS.

В SSD используется SLC-кэш и буфер DRAM. Алюминиевый радиатор накопителя обеспечивает его эффективное охлаждение и стабильную производительность даже при продолжительных нагрузках.

ADATA XPG GAMMIX S50 поддерживает технологию коррекции ошибок LDPC, что вместе с технологией E2E (End-to-End) Data Protection и поддержкой RAID Engine обеспечивает безопасность и целостность хранимых на накопителе данных.

Новые SSD выпускаются в вариантах объёмом до 2 Тбайт. На все модели линейки распространяется 5-летняя гарантия производителя.