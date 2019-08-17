ADATA XPG SX8200 Pro SSD объёмом 2 Тбайт

За последние месяцы мы увидели немало топовых 2-Тбайт твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 4.0 x4. Но ещё удивительнее другое - на фоне снижения стоимости NAND памяти некоторые компании продолжили расширять существующие линейки SSD за счёт накопителей высокой ёмкости. И одной из таких компаний стала ADATA, представившая новый SSD серии XPG SX8200 Pro объёмом 2 Тбайт.

ADATA XPG SX8200 Pro, по сути, является вариантом Gammix S11 Pro без алюминиевого радиатора, что делает возможным его использование в ноутбуках. Оба твердотельных накопителя выполнены в типоразмере M.2-2280 и используют интерфейс PCIe 3.0 x4. Они оснащаются контроллером Silicon Motion SM2262EN (восемь каналов NAND, четыре ядра ARM Cortex-R5, NVMe 1.3, LDPC ECC, RAID и т.д.), работающим в связке с памятью 3D TLC NAND от Micron.

После выхода новой модели накопителя, линейка ADATA XPG SX8200 Pro оказалась представлена SSD объёмом 256 Гбайт, 512 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт. При этом в компании отмечают, что 2-Тбайт вариант XPG SX8200 Pro обеспечивает скорость последовательного чтения/записи до 3500/3000 Мбайт/с (при использовании кэша pSLC) и имеет производительность при чтении/записи с произвольным доступом блоками по 4 Кбайт до 360K/360K IOPS.

ADATA XPG SX8200 Pro объёмом 2 Тбайт уже появился на европейском рынке по цене 306-308 евро. На накопитель распространяется 5-летняя гарантия производителя, а его ресурс заявлен на уровне 1280 TBW.