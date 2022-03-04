AMD Radeon 680M (iGPU Ryzen 6000 «Rembrandt») доказывает свою мощь в Cyberpunk 2077

Интегрированная графика Radeon 680M, используемая в мобильных процессорах AMD Ryzen серии 6000, оказалась убийцей дискретных графических процессоров начального уровня. TechEpiphany опубликовала видео-презентацию , показывающую реальную производительность iGPU в игровом процессе с названием AAA «Cyberpunk 2077» в формате Full HD (1080p) с небольшой помощью FidelityFX Super Resolution (FSR). Компания TechEpiphany использовала ноутбук ASUS TUF GAMING F17 на базе процессора AMD Ryzen 7 6800H «Rembrandt» с полностью разблокированным iGPU Radeon 680M со всеми его 12 вычислительными блоками RDNA2 (768 потоковых процессоров), 12 ускорителями Ray Accelerators, 16 ROP и 48 процессорами ROP. TMU включены.

В первой части видео показана игра в разрешении 1080p и настройках Medium-High с FSR, установленным на Ultra Quality. Здесь iGPU выдает 30-40 кадров в секунду. Трассировка лучей в реальном времени отключена. Во второй части они включили трассировку лучей и сверхвысокое разрешение FidelityFX, но именно здесь iGPU выдыхается. Частота кадров падает до неприемлемого уровня, но по-прежнему нет каких-либо заметных визуальных артефактов или ошибок рендеринга, обычно связанных с iGPU, созданными для рендеринга игр выше их уровня оплаты. По-прежнему впечатляет то, что AMD выполняет свое обещание по внедрению игр с разрешением 1080p в более широкий спектр игр.
Комментарии и отзывы AMD Radeon 680M
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