AMD Ryzen 7 5800X3D разогнали до частоты 5,1 ГГц

Многие были удивлены, когда AMD объявила, что Ryzen 7 5800X3D не будет разгоняться. Однако пользователи могут обойти этот блок с помощью разгона BCLK и появились некоторые результаты разгона.

Команде оверклокеров MSI, удалось разогнать процессор Ryzen 7 5800X3D с помощью разгона BCLK 113 МГц и множителем 45,5 до 5141,78 МГц при напряжении 1,2 В. Процессор был разогнан на материнской плате MSI MEG X570 Godlike (версия 1.G5T2 BIOS с использованием AGESA 1.2.0.6 C), оснащенной 8 ГБ памяти DDR4-2400.

Ранее, американский оверклокер смог разогнать Ryzen 7 5800X3D до 4778,69 МГц (BCLK 107 МГц при множителе 44,5) на материнской плате ROG Crosshair VI Extreme с чрезвычайно низким напряжением 0,643 В.
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