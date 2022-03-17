AMD объявила о ребрендинге AMD Radeon Software на AMD Software

AMD с выпуском драйвера версии 22.3.1 объявила о ребрендинге AMD Radeon Software на просто AMD Software. За прошедшие годы Radeon Software превратилась в нечто большее, чем просто драйверы графического процессора и программное обеспечение, строго связанное с графическим процессором и дисплеем. Теперь это всеобъемлющий набор программного обеспечения, предназначенного для геймеров и создателей контента, который помогает им организовывать и оптимизировать свое программное обеспечение, делиться своим игровым процессом между несколькими устройствами локально или через интернет и записывать или транслировать свой игровой опыт, используя программное обеспечение, которое AMD предоставляет для своего оборудования. В будущем номенклатура AMD Software будет практически идентична номенклатуре AMD Radeon Software, только без приставки «Radeon». Сегодня компания выпускает AMD Software Adrenalin 22.3.1, в котором представлены несколько новых функций и обновлений. AMD Software в будущем сможет интегрировать компоненты, выходящие за рамки графики и игр, включая драйверы платформы, инструменты для разгона, компоненты связанные с процессором и многое другое.

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