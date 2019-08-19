AMD перевыпустила линейку видеокарт 600-й серии

Летом 2016 года компания выпустила линейку бюджетных видеокарт 400-й серии, созданных по 28нм процессу, а весной следующего года эта линейка стала уже 500-й серией без каких-либо особых изменений. И вот, теперь AMD выпускает те же самые видеокарты трехлетней давности, назвав их продукцией 600-й серии.

Такой ход был сделан под давлением от производителей устройств (ноутбуков), которые хотят с честным лицом заявлять покупателям, что их продукт оборудован железом нового поколения.

Немного смущает, что AMD может позволить себе перевыпускать бюджетные видеокарты, работающие на старой архитектуре снова и снова, но, видимо, таковы реалии рынка. Пока у компании ситуация на нише недорогих видеокарт не из приятных, поэтому остается надеяться, что на замену откровенно устаревшим картам придут бюджетные варианты на архитектуре Navi, иначе AMD рискует проиграть Nvidia и Intel на этом поприще.