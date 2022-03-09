AMD представил графический процессор Radeon Pro W6600X для Mac Pro

Сегодня AMD объявила о выпуске нового графического процессора AMD Radeon PRO W6600X для Mac Pro, разработанного, чтобы помочь профессиональным пользователям раздвинуть границы возможного. Построенный на отмеченной наградами архитектуре AMD RDNA 2, кэш-памяти AMD Infinity и других передовых технологиях, новый графический процессор обеспечивает потрясающие визуальные эффекты и исключительную производительность для поддержки различных популярных сегодня профессиональных приложений и рабочих нагрузок.

Новый графический процессор AMD Radeon PRO W6600X обеспечивает выдающееся сочетание качества изображения и исключительной производительности, помогая пользователям Mac Pro достичь невероятного уровня производительности и творчества. Пользователи также могут выбрать один из нескольких других мощных графических процессоров AMD для поддержки широкого спектра профессиональных рабочих нагрузок, включая ранее анонсированные графические процессоры AMD Radeon PRO W6900X, AMD Radeon PRO W6800X и AMD Radeon PRO W6800X Duo.

Основные характеристики графического процессора AMD Radeon PRO W6600X включают:
  • Удостоенная наград архитектура AMD RDNA 2. Архитектура AMD RDNA 2 предлагает множество расширенных функций, поднимающих профессиональную графику на новый уровень производительности, эффективности и визуальной точности.
  • Высокоскоростная память GDDR6. До 8 ГБ памяти GDDR6 с пропускной способностью до 256 ГБ/с обеспечивают сверхвысокую скорость передачи для работы профессиональных приложений, интенсивно использующих данные.
  • AMD Infinity Cache — 32 МБ кэш-памяти данных последнего уровня, встроенной в кристалл графического процессора, предназначен для уменьшения задержки и энергопотребления, чтобы обеспечить более высокую производительность по сравнению с традиционными архитектурными решениями.
  • Визуальное совершенство. Благодаря обработке 8K и поддержке HDR графический процессор AMD Radeon PRO W6600X открывает новые уровни творчества, улучшая компоновку и редактирование видео для профессиональных рабочих процессов.
Комментарии и отзывы Radeon Pro W6600X
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