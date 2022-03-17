AMD представила FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0)…

Привлекательность FSR 2.0 — это новый алгоритм масштабирования, который использует временные данные. Данные из прошлых сгенерированных кадров используются для прогнозирования и добавления деталей к текущему кадру. Это улучшает качество изображения во всех пресетах FSR и при всех разрешениях. В некоторых случаях предустановка «Производительность» FSR 2.0 может оказаться на одном уровне с предустановкой «Качество» FSR 1.0. Алгоритм временного масштабирования AMD не нуждается в оборудовании для машинного обучения на графическом процессоре.
AMD работает над интеграцией FSR 2.0 с несколькими современными игровыми движками и играми, которые уже выпущены или находятся в разработке. Похоже, что грядущий патч «Deathloop» добавит поддержку FSR 2.0, поскольку компания использовала игру исключительно в своих превью для сравнения качества изображения.
AMD представит более глубокую презентацию с подробным описанием того, как работает FSR 2.0, на мероприятии GDC 2022, запланированной на 23 марта 2022 года. Компания рассчитывает выпустить FSR 2.0 для геймеров во втором квартале 2022 года.