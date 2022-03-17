AMD представила FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0)

Сегодня AMD представила FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0), второе крупное обновление амбициозной стратегии компании по повышению игровой производительности, направленной на повышение производительности с минимальной потерей качества изображения за счет снижения разрешения рендеринга игр и применения высококачественного алгоритма масштабирования.

Привлекательность FSR 2.0 — это новый алгоритм масштабирования, который использует временные данные. Данные из прошлых сгенерированных кадров используются для прогнозирования и добавления деталей к текущему кадру. Это улучшает качество изображения во всех пресетах FSR и при всех разрешениях. В некоторых случаях предустановка «Производительность» FSR 2.0 может оказаться на одном уровне с предустановкой «Качество» FSR 1.0. Алгоритм временного масштабирования AMD не нуждается в оборудовании для машинного обучения на графическом процессоре.

AMD работает над интеграцией FSR 2.0 с несколькими современными игровыми движками и играми, которые уже выпущены или находятся в разработке. Похоже, что грядущий патч «Deathloop» добавит поддержку FSR 2.0, поскольку компания использовала игру исключительно в своих превью для сравнения качества изображения.

AMD представит более глубокую презентацию с подробным описанием того, как работает FSR 2.0, на мероприятии GDC 2022, запланированной на 23 марта 2022 года. Компания рассчитывает выпустить FSR 2.0 для геймеров во втором квартале 2022 года.

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