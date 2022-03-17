AMD представила Radeon Super Resolution, повышающую производительность игр

Сегодня AMD представила Radeon Super Resolution (RSR), новую функцию повышения производительности, предназначенную для повышения частоты кадров в тысячах игр, независимо от того, поддерживают ли они ее.

Проще говоря, RSR — это высококачественный алгоритм масштабирования, основанный на FidelityFX Super Resolution 1.0, который расположен на стороне драйвера, а не на стороне игры. В играх, поддерживающих FSR, 3D-сцена, визуализируемая в более низком разрешении, проходит через алгоритм апскейлера FSR перед постобработкой и применением HUD к ее результату. RSR не требует интеграции на уровне игры, поскольку требует, чтобы игра просто запускалась с более низким разрешением, чем родное разрешение дисплея, поэтому он может действовать как высококачественный алгоритм масштабирования изображения.

Это означает, что игры могут извлечь выгоду из RSR, поскольку эта функция не зависит от того, что она масштабирует. Хотя есть пара нюансов. Во-первых, вам понадобится графический процессор серии Radeon RX 5000 или RX 6000 на базе графических архитектур RDNA или RDNA2. Старые архитектуры «Вега» или «Поларис» не поддерживают ее. «Вега» по-прежнему является актуальной архитектурой, учитывая, что процессоры серии Ryzen 5000 с графикой Radeon используют iGPU на базе «Вега». Однако эта функция должна работать с iGPU на базе RDNA2 процессора Ryzen 6000 «Rembrandt». Вторая большая загвоздка заключается в том, что, поскольку RSR проходит конвейер рендеринга позже, чем даже приложение HUD, вы можете заметить низкокачественные HUD в некоторых играх, особенно RTS или RPG с большими загроможденными HUD и значками инвентаря.

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