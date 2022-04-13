AMD удвоила продажи чипсетов «Navi 31» RDNA3

Еще в январе 2021 года мы слышали впечатляющие слухи о «Navi 31», большом графическом процессоре следующего поколения от AMD, который является первым графическим процессором компании с логическим MCM графическим процессором с более чем одним логическим кристаллом. У компании есть наследие графических процессоров MCM, но они представляли собой единый логический кристалл, окруженный стеками памяти. Графическая архитектура RDNA3, на которой основан «Navi 31», позволяет AMD разбивать логику на более мелкие чипсеты с целью гарантировать, что только те конкретные компоненты, которые выигрывают от узла TSMC N5 (6 нм), такие как число вычислительные машины построены на узле, а вспомогательные компоненты, такие как контроллеры памяти, контроллеры дисплея или даже медиаускорители, ограничены чипсетами, построенными на более старом узле, таком как TSMC N6 (6 нм). AMD применила этот подход со своими процессорами EPYC и Ryzen.

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