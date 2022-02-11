AMD выпускает Radeon ROCm 5.0 с поддержкой GPU RDNA2 и доступом к ускорителям Instinct

AMD выпустила свой ROCm 5.0, который должен еще больше улучшить Radeon Open eCosystem. ROCm — это открытая программная платформа AMD, предоставляющая исследователям доступ к важнейшим ускорителям AMD Instinct для продвижения новых научных открытий. Платформа Radeon ROCm создана на основе доступной мобильности, поддерживающей среды для многочисленных агентов-акселераторов и архитектур.

AMD расширяет свою платформу для ведущих приложений для высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта с помощью ускорителей серии AMD Instinct MI200, расширяя поддержку и доступность ROCm для разработчиков и обеспечивая беспрецедентную производительность при критически важных рабочих нагрузках. Предлагая новую поддержку графических карт Radeon Pro V620 и Radeon Pro W6800 для рабочих станций, ROCm 5.0 инициализирует графические карты AMD на базе RDNA2 как первые, поддерживаемые стеком вычислительного программного обеспечения с открытым исходным кодом для графических процессоров. Это новое обновление платформы от AMD добавляет поддержку некоторых областей поддержки графических процессоров Navi 2x и RDNA2.

Поддержка Navi 1x/2x уже давно отсутствует в ROCm. Некоторые биты Navi работали в ROCm 4.5, а в ROCm 5.0 в настоящее время есть официальная поддержка Navi 2x, поскольку это касается графических процессоров их рабочих станций. AMD официально не продвигает ROCm для своих видеокарт потребительского уровня, однако по большей части, поскольку поддержка рабочих станций находится в публикации, серия Radeon RX 6000, вероятно будет хорошо работать в тандеме с ROCm.