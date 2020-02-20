AOC Agon AG353UCG стоит слишком дорого

Официально представлен монитор AOC Agon AG353UCG, который был создан компанией специально для того, чтобы порадовать геймеров с высокими запросами. Это флагманская модель, которая отлично справляется с любыми задачами — здесь и диагональ 35 дюймов, и разрешение 3440 на 1440 точек, и достаточно качественная матрица, и даже частота обновления матрицы в 200 Гц. То есть, производитель дает пользователю абсолютно все, что вообще можно найти на рынке высоких технологий. Проблема только в том, что за этот монитор запросили цену в 2600 долларов. За эти деньги вполне может купить пять мониторов с 4К-разрешением, пусть и меньшей диагонали, но с теми же бонусами и преимуществами. Конечно, мы понимаем, что это флагманский монитор.