ASRock TRX40 Taichi установило 5 мировых рекордов

Ведущий мировой производитель материнских плат, видеокарт и мини-ПК ASRock с гордостью сообщает о том, что с помощью материнской платы ASRock TRX40 Taichi, всемирно известного оверклокера, Splave устанавливает пять мировых рекордов на AMD Ryzen Threadripper 3990X. Кроме того, Splave разогнал самую высокую частоту процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X до 5748,66 МГц.

Материнская плата TRX40 Taichi имеет 16-разрядную фазу питания Digi и технологию Dr. MOS на 90 А не только для обеспечения надежности всех компонентов, но и для обеспечения абсолютно плавной подачи питания на процессор. Dr. MOS контролирует ток и температуру каждой фазы, а также повышает мощность и производительность процессора.

Таким образом, технология Dr. MOS предотвращает задержки или медленные скачки напряжения, а также обеспечивает сверхстабильную систему и массу возможностей для разгона. ПоэтомуTRX40 Taichi забирает пять мировых рекордов и одно первое место на HWBOT.org.