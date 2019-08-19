ASUS GeForce GTX 1650 - низкопрофильные видеокарты

Компания ASUS представила низкопрофильную видеокарту на графическом процессоре Turing. Ею оказалась самая младшая модель семейства — GeForce GTX 1650.

Видеокарта ASUS GeForce GTX 1650 получила компактную систему охлаждения высотой в два слота расширения, которая включает монолитный алюминиевый радиатор и два вентилятора диаметром около 40 мм.

На тыльной стороне платы имеется металлическая усиливающая пластина.

Новая видеокарта не требует дополнительного питания — необходимые для работы 75 Вт она получает из слота PCI Express x16. Для вывода изображения имеется по одному разъёму HDMI, DisplayPort и DVI-D.

Несмотря на компактное исполнение, ASUS наделила низкопрофильную GeForce GTX 1650 заводским разгоном. GeForce GTX 1650 OC сможет предложить частоты 1485/1710 МГц (до 1740 МГц в режиме «OC mode»). 4 Гбайт памяти GDDR5 работают со стандартной эффективной частотой 8 ГГц.