ASUS ROG Maximus Z690 APEX разгоняет память DDR5 до частоты 10552 МГц

Тестовый стенд включает следующие компоненты: материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 APEX с установленным процессором Intel Core i9-12900K с тактовой частотой 3,7 ГГц (с включенными 4 P-ядрами). В качестве системы охлаждения был использован жидкий азот (LN2). Модули памяти были разогнаны до 10 552 МГц с таймингами 127-120-120-120-127-2, это 2,2-кратный прирост по сравнению с базовой частотой модулей DDR5 4800 МГц. Стоит отметить, что использоваться только один модуль объемом 16 ГБ, но не уточняется какой именно.