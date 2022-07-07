ASUS ROG Maximus Z690 APEX разгоняет память DDR5 до частоты 10552 МГц

ASUS побила мировой рекорд памяти DDR5 с материнской платой ROG Maximus Z690 APEX. Оверклокер LUPIN_NO_MUSUME разгонял модули памяти на материнской плате ASUS ROG Maximus Z690 APEX. Данная плата разработана специально для разгона памяти DRAM, так как имеет всего два слота Dual DIMM.

Тестовый стенд включает следующие компоненты: материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 APEX с установленным процессором Intel Core i9-12900K с тактовой частотой 3,7 ГГц (с включенными 4 P-ядрами). В качестве системы охлаждения был использован жидкий азот (LN2). Модули памяти были разогнаны до 10 552 МГц с таймингами 127-120-120-120-127-2, это 2,2-кратный прирост по сравнению с базовой частотой модулей DDR5 4800 МГц. Стоит отметить, что использоваться только один модуль объемом 16 ГБ, но не уточняется какой именно.