ASUS VivoBook S14 S432FA обзор ноутбука

2019-08-17, Автор - Ramil; Продукт - ASUS; [92]

Хотя линейка VivoBook позиционируется как более доступная, качество исполнения корпуса не отстает от ZenBook. Здесь также применяется алюминиевый корпус, хотя некоторые элементы все же стали пластиковыми.

Производитель позиционирует данную модель для молодежи и предлагает три варианта цветов корпуса – серебристый, розовый и зеленый. Верхняя крышка выполнена из алюминия, дополнительно крышка украшена логотипом.

На правой грани разместились следующие порты – AUX, USB Type C 3.1 Gen 1, USB 3.1 Gen 1, HDMI, порт для зарядки. Слева можно увидеть два порта USB 2.0 и слот для карты памяти micro-SD. Благодаря петлевому механизму ErgoLift, корпус ноутбука немного приподнимается в рабочем положении и обеспечивает удобное положение рук на клавиатуре, а также эффективное охлаждение. В качестве опор выступают крупные резиновые ножки, хорошо фиксирующие ноутбук на плоской поверхности. Здесь же можно увидеть решетку для доступа воздуха к вентилятору охлаждения.

Клавиатура типична для современных портативных компьютеров ASUS. Клавиши островного типа с коротким и четким ходом, грамотно подобранным усилием нажатия и крупными промежутками позволяют добиться минимального количества случайных нажатий. Самым интересным в этом разделе является сенсорная панель. Она представляет собой дисплей с диагональю 5.65 дюйма и матовой стеклянной поверхностью. Разрешение составляет 2160 х 1080 точек. Модуль получил название ScreenPad 2.0 и явился продолжением ScreenPad.

Диагональ экрана составляет 14 дюймов. Используется IPS матрица с разрешением 1920 х 1080 точек. Плотность пикселей составляет 157 ppi. Наш герой отличается достаточно узкими боковыми рамками. Поверхность дисплея матовая.

В качестве центрального процессора выступает Intel Core i5 8265U. Выполненный по 14 нм техпроцессу. Он обладает четырьмя ядрами и базовой частотой в 1.6 ГГц. Турбобуст до 3.8 ГГц. В качестве видеоадаптера используется встроенная графика Intel UHD Graphics 620.

Установлено 8 Гбайт оперативной памяти, также доступна версия на 16 гбайт. Поскольку память распаяна на материнской плате, расширить ее при необходимости не получится.

Для подключения к сети интернет применяется гигабитный модуль Wi-Fi. Причем он относится к новейшему стандарту Wi-Fi 6. Это позволяет рассчитывать на максимальную производительность и скорость передачи данных. Поддержка стандарта Wi-Fi 5 сохранена. Для подключения беспроводных аксессуаров и обмена файлами предусмотрен модуль Bluetooth 5.0.

Емкость основного накопителя может составлять 256 Гбайт. Используется модель компании Western Digital. Емкость встроенного аккумулятора составляет 42 Вт*ч.

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