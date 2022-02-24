ATP анонсирует высокопроизводительные устройства eMMC на основе 3D TLC

Компания ATP Electronics, мировой лидер в области специализированных устройств для хранения данных, представила свою новейшую линейку устройств e.MMC, построенных на основе трехмерных ячеек NAND (TLC). Серии E750Pi/Pc и E650Si/Sc, использующие новый корпус кристалла, обеспечивают долгий срок службы, оптимизированное энергопотребление и настраиваемые параметры конфигурации. Новые предложения e.MMC серии E750Pi/Pc от ATP построены с флэш-памятью 3D TLC NAND, но сконфигурированы как псевдо SLC (pSLC), чтобы обеспечить надежность наравне с SLC NAND, в то время как серия E650Si/Sc в собственном TLC имеет надежность, близкую к MLC.

Серии E750Pi и E650Si могут работать в промышленных условиях при температурах (от -40°C до 85°C), что делает их идеальными для развертывания в сценариях с экстремальными тепловыми условиями и суровыми условиями, в то время как E750Pc и E650Sc поддерживают рабочие температуры от -25°C до 85°C. температуры для применений с некритическими тепловыми требованиями. Потребляя мало энергии в спящем режиме, E750 P i/P c и E650Si/Sc Series e.MMC обеспечивают значительную экономию энергии. Новые предложения e.MMC соответствуют стандарту JEDEC e.MMC v5.1 (JESD84 B51), поддерживая высокоскоростной режим 400 (HS 400) DDR с пропускной способностью до 400 МБ/с. Серия E650Si/Sc в собственном TLC предлагает емкость от 32 до 64 ГБ для использования в приложениях для хранения данных, в то время как E750Pi/Pc в режиме pSLC доступны с емкостью от 10 ГБ до 21 ГБ, что сокращает емкость TLC, но повышает производительность, надежность и выносливость.

Помимо стандартного размера e.MMC 11,5 x 13 мм, клиенты могут запросить нестандартный размер упаковки, например 9 x 10 мм, что позволяет сэкономить до 40 % места. Другие настраиваемые конфигурации включают прошивку, тестирование, лазерную маркировку и другие специальные функции для удовлетворения их требований к инвестициям и применению.
Комментарии и отзывы ATP
Samsung представляет новую интеллектуальную многофункциональ…
Samsung представляет новую интеллектуальную многофункциональКомпания Samsung представила новую интеллектуальную многофункциональную микросхему для защиты отпечатков …
Huawei работает над технологией 3D-камеры для анализа состоя…
Huawei работает над технологией 3D-камеры для анализа состояHuawei работает над технологией 3D-камеры, которая должна позволить анализировать структуру лица и кожи. …
Rambus поставляет контроллер PCIe 6.0 следующего поколения…
Rambus поставляет контроллер PCIe 6.0 следующего поколенияRambus, ведущий поставщик микросхем и микросхем IP сегодня объявила о выпуске своего контроллера PCI Expr…
Vodafone, Qualcomm и Thales демонстрируют стандарт iSIM…
Vodafone, Qualcomm и Thales демонстрируют стандарт iSIMПоскольку физического пространства внутри электроники становится все меньше, производители ищут новые спо…
Гарнитура Arpara 5K Micro OLED VR…
Гарнитура Arpara 5K Micro OLED VRКомпания Arpara создала новую гарнитуру виртуальной реальности, которая представляет собой первую в мире …
ATP анонсирует высокопроизводительные устройства eMMC на осн…
ATP анонсирует высокопроизводительные устройства eMMC на оснКомпания ATP Electronics, мировой лидер в области специализированных устройств для хранения данных, предс…
Умный замок Aqara Smart Door Lock A100 Pro с поддержкой Appl…
Умный замок Aqara Smart Door Lock A100 Pro с поддержкой ApplAqara выпустила Smart Door Lock A100 Pro, и это фактически самый первый умный замок в Китае с поддержкой …
Akamai - умная бутылка для воды с цветным светодиодным диспл…
Akamai - умная бутылка для воды с цветным светодиодным дисплAkamai, безусловно является самой умной бутылкой для воды в настоящее время на рынке и оснащена множество…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor