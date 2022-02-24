ATP анонсирует высокопроизводительные устройства eMMC на основе 3D TLC

Компания ATP Electronics, мировой лидер в области специализированных устройств для хранения данных, представила свою новейшую линейку устройств e.MMC, построенных на основе трехмерных ячеек NAND (TLC). Серии E750Pi/Pc и E650Si/Sc, использующие новый корпус кристалла, обеспечивают долгий срок службы, оптимизированное энергопотребление и настраиваемые параметры конфигурации. Новые предложения e.MMC серии E750Pi/Pc от ATP построены с флэш-памятью 3D TLC NAND, но сконфигурированы как псевдо SLC (pSLC), чтобы обеспечить надежность наравне с SLC NAND, в то время как серия E650Si/Sc в собственном TLC имеет надежность, близкую к MLC.

Серии E750Pi и E650Si могут работать в промышленных условиях при температурах (от -40°C до 85°C), что делает их идеальными для развертывания в сценариях с экстремальными тепловыми условиями и суровыми условиями, в то время как E750Pc и E650Sc поддерживают рабочие температуры от -25°C до 85°C. температуры для применений с некритическими тепловыми требованиями. Потребляя мало энергии в спящем режиме, E750 P i/P c и E650Si/Sc Series e.MMC обеспечивают значительную экономию энергии. Новые предложения e.MMC соответствуют стандарту JEDEC e.MMC v5.1 (JESD84 B51), поддерживая высокоскоростной режим 400 (HS 400) DDR с пропускной способностью до 400 МБ/с. Серия E650Si/Sc в собственном TLC предлагает емкость от 32 до 64 ГБ для использования в приложениях для хранения данных, в то время как E750Pi/Pc в режиме pSLC доступны с емкостью от 10 ГБ до 21 ГБ, что сокращает емкость TLC, но повышает производительность, надежность и выносливость.

Помимо стандартного размера e.MMC 11,5 x 13 мм, клиенты могут запросить нестандартный размер упаковки, например 9 x 10 мм, что позволяет сэкономить до 40 % места. Другие настраиваемые конфигурации включают прошивку, тестирование, лазерную маркировку и другие специальные функции для удовлетворения их требований к инвестициям и применению.