Acer ED273 изогнутый HD игровой монитор

Этот 27-дюймовый ЖК-монитор оснащен видеоизображением 1080p с частотой обновления 144 Гц, поэтому он обеспечивает производительность без ущерба. Его время отклика 4 мс должно оказаться более чем полезным для любой игры. Он также поддерживает G-Sync.

Изогнутая панель VA имеет поразительную кривизну 1800r и корпус , можно выбрать белый, серебристый или черный цвет. Что касается возможности подключения, он оснащен видеовходами DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 и DVI, а также разъемом 3,5 мм. Вы также можете перемещаться по настройкам монитора с помощью джойстика на задней панели, что делает изменение параметров менее трудным, чем можно предположить при использовании изогнутого экрана, подобного этому.