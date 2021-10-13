Acer дополняет линейку настольных игровых ПК новой мощной моделью Predator Orion 7000

Сегодня компания Acer объявила о расширении игровой линейки Predator новыми настольными ПК Predator Orion серии 7000, отличающимися высокой производительностью и превосходным дизайном, а также двумя интеллектуальными проекторами стандарта 4К. Дополнительно расширить игровые возможности поможет игровой стол Predator Gaming Desk с двумя практичными вариантами покрытия и удобной стойкой для хранения периферии.

Новейшие настольные игровые системы Predator Orion 7000 имеют впечатляющие возможности – в максимальной комплектации они оснащаются процессорами Intel ® 12-го поколения с возможностью разгона и видеокартами NVIDIA ® GeForce RTX ™ 3090 GPU.

Predator GD711 – это интеллектуальный светодиодный проектор стандарта 4К, совместимый как с консолями, так и с ПК, и обеспечивающий изображение диагональю до 100 дюймов.

Игровой стол Predator Gaming Desk размером 55 дюймов имеет огромное рабочее пространство благодаря продуманной конструкции и встроенной системе контроля кабелей.

Новые мощные настольные ПК Predator Orion 7000 (PO7-640) поддерживают все последние новинки в мире игр и имеют потенциал будущее. Разработанные для заядлых геймеров, эти новые модернизируемые игровые ПК оснащены новейшими процессорами Intel ® Core ™ 12-го поколения с возможностью разгона, видеокартами NVIDIA GeForce RTX™ 3090 series GPUs [ ], и 64 ГБ оперативной памяти DDR5-4000 (в максимальной комплектации).

Роскошный корпус, соответствующий требованиям к уровню электромагнитных помех, обладает прозрачными боковыми стенками из закаленного стекла, сквозь которые видны два 140-миллиметровых передних вентилятора PredatorFrostBlade ™ 2.0 и 120-миллиметровый задний вентилятор PredatorFrostBlade ™ 2.0 с потрясающей aRGB-подсветкой. В верхней части корпуса Orion 7000 имеется отверстие, позволяющее пользователям заменить этот 120-миллиметровый (4,7-дюймовый) вентилятор на 240-миллиметровый (9,45-дюймовый), а встроенное программное обеспечение PredatorSense позволяет геймерам управлять освещением ARBG-подсветкой, скоростью вращения вентиляторов и разгоном. Смелый дизайн корпуса дополняется голубым светящимся логотипом Predator на передней панели и удобной, также подсвеченной кнопкой включения в верхней части системы.

Помимо яркого дизайна, игровые компьютеры Predator отличаются великолепной системой охлаждения, состоящей из трех вышеупомянутых вентиляторов Predator CoolBlade ™ 2.0, а также системой жидкостного охлаждения процессора AIO и обновленной системой управления воздушным потоком. Тонкие изогнутые лопасти вентиляторов увеличивают поток воздуха, не вызывая турбулентности, и быстро рассеивают тепло. Кроме того, износостойкие герметичные подшипники вентилятора препятствуют утечке смазки и попаданию пыли, что обеспечивает стабильность и продлевает срок службы компьютера.

Сетевой адаптер Intel ® Killer ™ со скоростью 2,5 Гбит/с дает геймерам преимущество, обнаруживая и приоритизируя игровой трафик, что обеспечивает более стабильное и быстрое подключение в онлайн-играх и трансляциях. Технология Intel ® Wi-Fi 6E (AX211) [ 1 ] и 2x2 MU-MIMO обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное соединение для выхода в Интернет и подключения периферийных устройств. Игровой монстр Predator Orion 7000 оснащен множеством портов для подключения новейших игровых аксессуаров. На передней панели корпуса удобно размещены три порта USB 3.2 Gen 1 Type A, один USB 3.2 Gen 1 Type C и два аудиоразъема. На задней панели находятся три порта USB 3.2 Gen 2 Type A, один USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, два порта USB 2.0 и три аудиоразъема.

Система обладает значительным дисковым пространством и оснащена отсеком для 2,5-дюймового накопителя с подключением через USB 3.2 Gen2 Type C и возможностью горячей замены, двумя твердотельными накопителями M.2 PCIe 4.0 NVMe (до 1 ТБ каждый) и двумя 3,5-дюймовыми жесткими дисками SATA3 (до 3 ТБ каждый).

Predator GD711 - это интеллектуальный светодиодный проектор стандарта 4К, совместимый как с игровыми консолями, так и с ПК. На проекторе также установлен магазин приложений [], дающий доступ к различным стриминговым сервисам. Predator GD711 имеет широкую цветовую гамму, которая составляет 125% от соотношения площадей Rec. 709 [ 3 ], охватывающую большую часть цветового пространства в пределах гаммы в дополнение к значительной области за ее пределами. Разработано это для того, чтобы предложить геймерам впечатляющие уровни цветовой насыщенности: яркость 4 000 люмен, 95-процентный охват цветового пространства REC709, а высокая динамическая контрастность и поддержка стандарта HDR10 обеспечивают превосходное качество изображения.

Проектор имеет несколько режимов работы, между которыми пользователь может переключаться в зависимости от настроения. Стандартный режим с разрешением 4К (3840 x 2160) предназначен для просмотра видео высокой четкости, а два игровых режима – один для ярких, другой для темных сцен – позволяют выбирать частоту кадров, более подходящую под ту или иную игру. Predator GD711 формирует изображения с переменной частотой обновления [ ] в режиме 1080p@120 Гц для консолей или 1080p@240 Гц для ПК [ 3 ], обеспечивая плавное изображение даже в тех ситуациях, когда решают доли секунды. Кроме того, этот домашнее устройство, готовое к играм, проецирует всего 23 дБа в режиме ECO, и это также не помешает опыту погружению в виртуальную реальность.

Predator GD711 имеет проекционное отношение 1,22, что означает, что он поддерживает широкий диапазон размеров проекции, например, рекомендацию Acer для 100-дюймового экрана, отбрасываемого с расстояния всего 2,70 м (8,85 фута). Он также оснащен динамиком мощностью 10 Вт и пультом дистанционного управления с антимикробным [ ] покрытием корпуса и кнопок. Система охлаждения проектора эффективно рассеивает воздух, обеспечивая длительный срок службы в 30 000 часов. Интерфейсы подключения представлены двумя разъемами HDMI 2.0 для мониторов и консолей, аудиовыходом для дополнительного динамика и тремя портами USB Type A: один для скрытого беспроводного ключа проектора, другой для подключения беспроводных аксессуаров и еще один для выхода постоянного тока 5V, который также позволяет пользователям обновлять прошивку устройства.

Для тех, кто предпочитает проекторы со стандартными лампами, имеется модель Predator GM712 с разрешением 4К и яркостью 3600 ANSI люмен.

На просторном 55-дюймовом игровом столе Predator Gaming Desk (PGD110) достаточно места для размещения системного блока, монитора, аксессуаров и многого другого. На выбор предлагается два варианта столешницы: один с практичным покрытием из углеродного волокна, а другой с ковриком для мыши Predator с индивидуальным дизайном. Игровой стол Predator Gaming Desk обладает внушительными функциями хранения: он оснащен стойкой под геймпады и картриджи, крюком под наушники, подстаканником и лотком под сетевые адаптеры. Он также имеет удобную подставку для гарнитуры для экономии места на столе, подстаканник, чтобы ничего не разлить, и вырезы под кабели на каждой стороне стола, чтобы не мешались провода. Стол прочный и способен выдерживать нагрузку до 120 кг.