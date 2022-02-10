Acer — лидер по продажам стационарных компьютеров в России

Согласно данным IDC, в 4 квартале 2021 года компания Acer заняла лидирующие позиции по продажам стационарных компьютеров на российском рынке.

В отчете IDC приводятся отгрузки в страну вендоров за четвертый квартал и весь 2021 год. В целом в нашей стране рынок десктопов в 2021 году составил 2,2 млн штук, а продажи десктоп-решений выросли на 9.7% год-к-году.

По данным IDC, в заключительном квартале 2021 Acer стала безоговорочным лидером продаж десктоп-компьютеров в России с долей 16%, существенно опередив ближайших конкурентов. Также компания продемонстрировала самые высокие темпы роста поставок по сравнению с таким же периодом 2020.

«В условиях продолжающегося дефицита полупроводников нашей компании удалось добиться кратного роста поставок на российский рынок благодаря заблаговременному планированию и востребованному модельному ряду. Был проведён ряд успешных сделок в коммерческом сегменте, а также сохраняется стабильно высокий спрос на десктопы и моноблоки Acer на потребительском рынке», - говорит Дмитрий Кравченко, генеральный директор Acer в России.

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