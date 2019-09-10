Acer представила портативный проектор C250i

Acer анонсировала C250i: портативный и беспроводной светодиодный проектор. C250i - это легкий проектор с многоугольной проекцией благодаря вращающейся роликовой конструкции. Пользователи могут поставить проектор на бок и повернуть его, чтобы найти наилучший угол для отображения контента на стене или потолке. Вертикальная ориентация поддерживает горизонтальную настенную индикацию и активирует автоматический портретный режим.

C250i может отображать изображения с разрешением до 1080p, и, по словам производителя, он может делать это до пяти часов без подзарядки аккумулятора. Светодиодный модуль C250i имеет срок службы до 30000 часов, широкий спектр цветов, который на 100% совместим с NTSC, яркость 300 ANSI люмен и соотношение 5000: 1.

C250i также служит переносной батареей, которую пользователь может использовать для зарядки своих телефонов в дороге. Встроенные в проектор Bluetooth-динамики обеспечивают мощность звука 5 Вт. В дополнение к беспроводной связи, C250i также оснащен стандартным портом HDMI, usb-a и usb-c. Acer C250i доступен по цене от 299 евро.