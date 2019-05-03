Adobe повысит цену на Lightroom и Photoshop в два раза

Adobe тестирует повышение цены за свой план Creative Cloud Photography, повышая ценник с 10 до 20 долларов в месяц.

В наших широтах ещё доступна старая цена, но скорее всего, Adobe уберёт подписку за 10 долларов после окончания тестирования. За что придётся доплачивать

Ранее план «Фотография» был самым дешёвым вариантом подписки на Creative Cloud. Пользователь получал доступ к Lightroom CC, Lightroom Classic CC, Photoshop CC и 20 ГБ облачного хранилища. Новый план за $19.99 предлагает три приложения плюс 1 ТБ облачного хранилища. Это делает его всего на 1 доллар дешевле следующего тарифного плана за $20.99 в месяц, который включает в себя одно приложение Creative Cloud, 100 ГБ облачного хранилища а также Adobe Portfolio, Adobe Fonts и Adobe Spark с премиум-функциями.