Adobe повысит цену на Lightroom и Photoshop в два раза

2019-05-03, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Adobe Lightroom-Photoshop; [69]
Adobe тестирует повышение цены за свой план Creative Cloud Photography, повышая ценник с 10 до 20 долларов в месяц.

В наших широтах ещё доступна старая цена, но скорее всего, Adobe уберёт подписку за 10 долларов после окончания тестирования.

За что придётся доплачивать

Ранее план «Фотография» был самым дешёвым вариантом подписки на Creative Cloud. Пользователь получал доступ к Lightroom CC, Lightroom Classic CC, Photoshop CC и 20 ГБ облачного хранилища. Новый план за $19.99 предлагает три приложения плюс 1 ТБ облачного хранилища. Это делает его всего на 1 доллар дешевле следующего тарифного плана за $20.99 в месяц, который включает в себя одно приложение Creative Cloud, 100 ГБ облачного хранилища а также Adobe Portfolio, Adobe Fonts и Adobe Spark с премиум-функциями.

Комментарии:
Официальные пресс-релизы предстоящего фл...
Официальные пресс-релизы предстоящего флВ сети появились официальные пресс-релизы OnePlus 7 Pro. Новинка имеет трехпозиционную камеру сзади, кото...
LG V50 ThinQ 5G поможет спасти мобильный...
LG V50 ThinQ 5G поможет спасти мобильныйКомпания LG продолжает реструктуризацию и ожидает положительного импульса для мобильного бизнеса во второ...
Secretlab представляет игровые стулья Ga...
Secretlab представляет игровые стулья GaSecretlab анонсировала три новых игровых стула стилизованных на тему Game of Thrones. Три представленны...
Определились все участники плей‑офф PEL ...
Определились все участники плей‑офф PEL На PUBG Europe League — Kick-off Cup завершились решающие матчи группы B и определились все участники реш...
Asus тизерит флагманский смартфон ZenFon...
Asus тизерит флагманский смартфон ZenFonКомпания Asus опубликовала в Twitter первые тизер своего нового флагманского смартфона ZenFone 6. ...
LG V50 ThinQ 5G появится в продаже 10 ма...
LG V50 ThinQ 5G появится в продаже 10 маКомпания LG показала свой 5G-смартфон V50 ThinQ в феврале на MWC 2019. ...
Epic Games Store потерял эксклюзивность ...
Epic Games Store потерял эксклюзивность Когда разработчики Metro Exodus объявили о переезде в Epic Games Store, некоторые фанаты решили устроить ...
Смартфон ASUS ZenFone 6 показали на офиц...
Смартфон ASUS ZenFone 6 показали на офицКомпания ASUS опубликовала изображение-тизер смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого состоится...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Motorola Moto G7 PlayОбзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Motorola Moto G7 Play
Обзор SteelSeries Rival 300S. Обновленная мышка с точным оптическим сенсоромОбзор SteelSeries Rival 300S. Обновленная мышка с точным оптическим сенсором
Обзор Vizant-220. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPSОбзор Vizant-220. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPS
Обзор Huawei P30 Pro. Снова лучший камерафон?Обзор Huawei P30 Pro. Снова лучший камерафон?
Обзор плюсов и минусов смартфона HUAWEI P30 Lite. Стильный середняк с тройной камеройОбзор плюсов и минусов смартфона HUAWEI P30 Lite. Стильный середняк с тройной камерой
Предварительный обзор Vivo Z3x. Стильный...
Предварительный обзор Vivo Z3x. СтильныйВ последнее время мы начали привыкать к тому, что современные смартфоны стоят крайне дорого и ничего с эт...
Обзор Techwars Deathmatch. Война роботов...
Обзор Techwars Deathmatch. Война роботовТема роботов многим близка и уже множество разработчиков попробовали реализовать свои проекты в этом сетт...
Предварительный обзор Dell Alienware m17...
Предварительный обзор Dell Alienware m17Подавляющее большинство пользователей привыкло к тому, что для рабочих задач подходит исключительно MacBo...
Обзор Sea of Thieves. Лучший пиратский б...
Обзор Sea of Thieves. Лучший пиратский бНужно понимать, что Sea of Thieves вышла в конце марта 2018 года, а мы делаем обзор на нее только сейчас,...
Предварительный обзор Corsair IronClaw R...
Предварительный обзор Corsair IronClaw RБуквально недавно мы критиковали игровую мышку от компании Corsair за то, что она стоит 70 долларов, хотя...
Обзор Steamcraft. Строим машины смерти...
Обзор Steamcraft. Строим машины смертиИгровые проекты от крупных студий достаточно быстро надоедают по одной простой причине — в них нет возмож...
Предварительный обзор Corsair Glaive RGB...
Предварительный обзор Corsair Glaive RGBИгровая периферия довольно сильно изменилась буквально за пару лет. Еще в 2017 году мы радовались красиво...
Обзор Fade to Silence. Выживаем в снегах...
Обзор Fade to Silence. Выживаем в снегахИгры про выживание с каждым годом становятся все интереснее и интереснее. Разрабочики научились лучше пер...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Vie...
Предварительный обзор Samsung Galaxy VieМногие пользователи считают, что на рынке планшетных компьютеров сейчас серьезный застой. И с этим мнение...
Обзор OLL.TV. Телевизор в твоем смартфон...
Обзор OLL.TV. Телевизор в твоем смартфонВ последнее время мы перестали тратит свое время на просмотр телевизора, так как кабельное телевидение оч...
Предварительный обзор GIGABYTE Aero 15 C...
Предварительный обзор GIGABYTE Aero 15 CТехнологии не стоят на месте и постепенно продвигаются вперед, предоставляя пользователям гораздо больше ...
Dell представила игровые ноутбуки и ПК н...
Dell представила игровые ноутбуки и ПК н25 апреля в Москве прошла презентами новых игровых ноутбуков Dell G5 15 (5590) и G7 17 (7790), стационарн...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor