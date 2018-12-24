“Аквамен” возглавил североамериканский кинопрокат

Североамериканский кинопрокат за прошедшие выходные 21-23 декабря возглавил фильм режиссера Джеймса Вана "Аквамен", с результатом 72,1 миллиона долларов. На втором месте расположился фильм студии DIsney "Мэри Поппинс возвращается", с 22,2 миллионами долларов.

Третье место получил “Бамблби” со сборами 21 миллиона долларов. "Человек-паук: Через вселенные" с 16,7 миллионами долларов разместились на четвертой строчке списка.И замыкает пятерку лидеров криминальный триллер Клина Иствуда “Наркокурьер” с заработком 9,9 миллиона долларов.