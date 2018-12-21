"Аквамен" заработал $100 миллионов за две недели

Новый блокбастер от популярной киностудии вызвал большой интерес со стороны зрителя. "Аквамен" окупил вложения менее чем за две недели после выхода в прокат и уже принёс студии Warner Bros $266 миллионов, притом что вложено в него было $160 миллионов. «Аквамен» стал шестым фильмом расширенной вселенной DC. Одна из главных причин, почему от «Аквамена» невозможно оторваться – это подводный мир. Над его созданием работало несколько компаний, специализирующихся на визуальных эффектах, и результат получился действительно впечатляющим.

Коротко о фильме: Артур Карри — сын работника маяка Тома Карри и женщины Атланна. Ещё будучи подростком, Артур мог демонстрировать невероятную силу, развивать небывалую скорость, а также дышать под водой и разговаривать с рыбами. На смертном одре мать раскрывает сыну правду о том, что она была Королевой Атлантиды в изгнании, и что однажды Артур станет править семью морями. Отец Артура начинает начинает его обучать управлять своими способностями, чтобы тот смог стать героем, которому дадут имя Аквамен.