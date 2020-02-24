Александр Петров снялся в фильме Зима

Режиссер и сценарист фильма Сергей Черников. Фильм представлен в жанре драмы. Продолжительность картины составляет 76 минут. В фильме снимались Александр Петров, Игорь Петренко, Тимофей Трибунцев, Никита Павленко и другие. Премьера картины в России намечена на 27 февраля 2020 года.

Главный герой фильм Александр, становится свидетелем о деле об убийстве и нападении. Преступники желают его убить, дабы он не дал показания. Но в течении некоторого времени Александр становится мстителем этой банды и начинает преследование преступников, для отмщения отца.