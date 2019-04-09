После нескольких месяцев испытаний подразделение Alphabet's Wing запускает службу доставки с помощью беспилотников в Австралии.

Клиенты смогут запрашивать небольшие товары, такие как лекарства, кофе и продукты питания, у ряда местных компаний, включая Kickstart Expresso, Capital Chemist, Pure Gelato, Jasper + Myrtle, Bakers Delight, Guzman Y Gomez и Drummond Golf. Alphabet's Wing говорит, что она будет постепенно расширяться до большего количества районов и соединится с большим количеством местных предприятий, чтобы расширить продукты, доступные для заказа. Компания планировала запустить коммерческий сервис еще в 2017 году, но явно потерпела неудачу. Вместо этого Alphabet's Wing объединился с мексиканской продовольственной сетью Guzman Y Gomez и фармацевтическим магазином Chemist Warehouse для проведения некоторых предварительных испытаний в октябре 2017 года. С тех пор Alphabet's Wing доставил около 3000 упаковок в дома в Fernleigh Park, Royalla и Bonython. Служба была одобрена Управлением безопасности гражданской авиации (CASA) правительства Австралии. В соответствии с разрешением, Wing запрещено летать на дронах до 7:00 с понедельника по субботу и до 8:00 по воскресеньям и в праздничные дни.