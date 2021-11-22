Alphabet запускает свои прототипы роботов для уборки офисов Google

Сегодня компания Alphabet объявила, что ее проект Everyday Robots Project посвященный созданию «универсального обучающего робота» - привезла некоторые из своих прототипов машин из лабораторий в кампусы Google Bay Area для выполнения некоторых легких задач. Эти роботы, о которых идет речь, представляют собой механические руки на колесах с универсальным захватом на конце, прикрепленной к центральной башне. На вершине башни есть «голова» с камерами и датчиками машинного зрения, а сбоку что-то похожее на вращающийся лидар, предположительно для навигации.

Эти роботы впервые были замечены в области переработки отходов, когда Alphabet дебютировал в команде Everyday Robot в 2019 году. Большое обещание, которое дает компания, заключается в том, что машинное обучение наконец-то позволит роботам работать в «неструктурированной» среде, например в домах и офисах. Прямо сейчас работает над созданием машин, которые могут выполнять повторяющиеся и элементарные работы.