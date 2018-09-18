Amazfit Verge не пользуется спросом

Рынок спортивных браслетов находится в режиме максимального упадка — производители буквально каждую неделю что-то новое показывают, рассказывают о крутом дизайне или прочих возможностях устройства, но это никому не интересно. Все дело в том, что если вы хотели себе подобное устройство, то вы его уже давно купили. Выходит в продажу Amazfit Verge, а продукт нужен лишь небольшой доле пользователей, которые по каким-то своим причинам раньше не приобрели подобный гаджет. Остальным же пользователям это просто не интересно, так как у них уже есть что-то подобное. У Amazfit Verge еще и проблема в том, что это вроде как часы, но с упором на спорт. На рынке часов есть масса конкурентов и на рынке спортивных браслетов тоже их предостаточно. Вот и получается, что гаджет интересный, но кто его покупать будет?