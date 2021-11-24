Amazon Studios снимет сериал по Mass Effect

Согласно информации издания Deadline, Amazon Studios «приближается к сделке» по разработке сериала, основанного на франшизе Mass Effect от Electronic Arts и BioWare. К сожалению, никаких подробностей обнародовано не было, но глава Amazon Studios Дженнифер Салке сообщила Deadline, что компания продолжает инвестировать во всевозможные жанры фэнтези. И ошеломительный успех фантастического сериала «Колесо времени» показывает, почему Amazon движется в этом направлении. Салке сообщил, что это был «один из пяти лучших выпусков серий Prime Video за все время» — платформа зарегистрировала внушительный рост просмотров и клиентской базы, так что проект, мягко говоря, окупился.

Стоит сказать, что слухи о Mass Effect появились достаточно давно, а недавно EA заявила, что это «вопрос не если, а когда» будет снят сериал, основанный на игре. Звезда Ведьмака Генри Кавилл также намекнул на серию сериалов Mass Effect в загадочном посте в Instagram. Возможно, режиссёр решил переманить звёздного актёра из «Ведьмака» в другую более известную по всему миру франшизу. Также стоит сказать, что Mass Effect Legendary Edition вышла в начале этого года с обновленным игровым процессом и графикой, получив в целом хорошие отзывы. Серия впервые появилась в 2007 году с оригинальным Mass Effect, ролевой игрой с элементами шутера, в которой командир Шепард и Альянс противостоят Жнецам, древней расе машин, вторгшейся в Млечный Путь. За этим последовали два продолжения (2010 и 2012), а также четвертая игра Mass Effect: Andromeda (2017).