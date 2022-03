Amazon запускает облачный игровой сервис Luna

Сегодня Amazon объявила, что ее облачный игровой сервис Luna теперь доступен для всех клиентов США с расширенной библиотекой игр и новыми функциями. Новый канал Prime Gaming предоставляет клиентам Amazon Prime уникальное предложение попробовать меняющийся выбор бесплатных игр на Luna, и теперь все игроки могут получить доступ к еще большему количеству игр, подписавшись на новый канал Retro Channel и канал Jackbox Games. Новые функции Luna включают прямую трансляцию на Twitch и контроллер телефона Luna, который доступен в приложении Luna Controller для телефонов iPhone и Android.

Amazon Luna — это сервис облачных игр, который позволяет вам играть в игры на уже имеющихся у вас устройствах, включая Fire TV, планшеты Fire, ПК с Windows, Chromebook, Mac, iPhone, iPad и телефоны Android. Luna предлагает множество каналов на выбор, предоставляя отличный контент из разных жанров, поэтому для всех типов геймеров всегда найдется что-то интересное. Luna работает на базе Amazon Web Services (AWS), что упрощает потоковую передачу игр без длительных загрузок или обновлений, дорогостоящего оборудования или сложных конфигураций. Luna+ предлагает более 100 наименований, включая такие любимые фанатами игры, как Devil May Cry 5, Ghostrunner, Team Sonic Racing и Yakuza: Like a Dragon; в то время как канал Ubisoft+ обеспечивает доступ к популярным новым выпускам Ubisoft, таким как Assassin's Creed: Valhalla, Far Cry 6 и Immortals Fenyx Rising. Семейный канал предлагает подборку забавных игр для всех возрастов, в том числе Monster Truck Championship, Heave Ho и Sponge Bob Squarepants: Battle for Bikini Bottom.