Amazon запускает облачный игровой сервис Luna

Сегодня Amazon объявила, что ее облачный игровой сервис Luna теперь доступен для всех клиентов США с расширенной библиотекой игр и новыми функциями. Новый канал Prime Gaming предоставляет клиентам Amazon Prime уникальное предложение попробовать меняющийся выбор бесплатных игр на Luna, и теперь все игроки могут получить доступ к еще большему количеству игр, подписавшись на новый канал Retro Channel и канал Jackbox Games. Новые функции Luna включают прямую трансляцию на Twitch и контроллер телефона Luna, который доступен в приложении Luna Controller для телефонов iPhone и Android.

Amazon Luna — это сервис облачных игр, который позволяет вам играть в игры на уже имеющихся у вас устройствах, включая Fire TV, планшеты Fire, ПК с Windows, Chromebook, Mac, iPhone, iPad и телефоны Android. Luna предлагает множество каналов на выбор, предоставляя отличный контент из разных жанров, поэтому для всех типов геймеров всегда найдется что-то интересное. Luna работает на базе Amazon Web Services (AWS), что упрощает потоковую передачу игр без длительных загрузок или обновлений, дорогостоящего оборудования или сложных конфигураций. Luna+ предлагает более 100 наименований, включая такие любимые фанатами игры, как Devil May Cry 5, Ghostrunner, Team Sonic Racing и Yakuza: Like a Dragon; в то время как канал Ubisoft+ обеспечивает доступ к популярным новым выпускам Ubisoft, таким как Assassin's Creed: Valhalla, Far Cry 6 и Immortals Fenyx Rising. Семейный канал предлагает подборку забавных игр для всех возрастов, в том числе Monster Truck Championship, Heave Ho и Sponge Bob Squarepants: Battle for Bikini Bottom.
Комментарии и отзывы Amazon
Microsoft отказывается от панели управления в последних обно…
Microsoft отказывается от панели управления в последних обноMicrosoft, оповещает о завершении устаревшей панели управления в Windows 11. В начале этого года софтверн…
Luna Display 5.1 позволяет использовать Mac в качестве расши…
Luna Display 5.1 позволяет использовать Mac в качестве расшиКоманда разработчиков Astropad сегодня объявила о выпуске нового обновления для своей технологии Luna Dis…
Вычислительная платформа UP Squared 6000…
Вычислительная платформа UP Squared 6000AAEON представила свой новый комплект UP Squared 6000 Edge Computing Kit, предназначенный для обеспечения…
Доступен программный пакет NVIDIA AI Enterprise 1.1…
Доступен программный пакет NVIDIA AI Enterprise 1.1NVIDIA выпустила последнюю версию своего программного пакета AI Enterprise под номером 1.1 , обеспечивающ…
Суперкомпьютер Meta AI, созданный с использованием NVIDIA DG…
Суперкомпьютер Meta AI, созданный с использованием NVIDIA DGMeta работала с NVIDIA над созданием огромного исследовательского суперкомпьютера с ИИ, который обеспечит…
Intel представляет BonanzaMine для ускорения майнинга биткой…
Intel представляет BonanzaMine для ускорения майнинга биткойНедавно Intel объявила о первом шаге компании на крипто-майнинг с разработкой BonazaMine, уникального бит…
Apple заплатила разработчикам 60 миллиардов долларов в 2021 …
Apple заплатила разработчикам 60 миллиардов долларов в 2021 Apple объявила, что с момента запуска App Store в 2008 году она выплатила разработчикам более 260 миллиар…
Предстоящая утечка спецификаций компьютера Intel NUC 12 Extr…
Предстоящая утечка спецификаций компьютера Intel NUC 12 ExtrВ наши дни NUC Extreme не имеет ничего общего с точки зрения дизайна ни с оригинальным NUC, ни с его боле…
Обзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПКОбзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПК
Обзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизораОбзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизора
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor