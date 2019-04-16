«Амедиатека» не выдержала премьеру восьмого сезона «Игры престолов»

15 апреля, в 4:00 МСК на «Амедиатеке» вышла первая серия финального сезона сериала «Игра престолов» канала HBO. Однако сервис не справился с нагрузкой, что вызвало многочисленные сбои по всем направлениям, включая платежи и, собственно, просмотр. Нормализовалась ситуация лишь через 40 минут, на что активно жалуются пользователи.

Недооценили нагрузку аж в 10 раз, как признались в «Амедиатеке», что вызывает определенные вопросы. Представители сервиса уже извинились перед поклонниками и разъяснили причины сложившейся ситуации. Неудивительно, что восьмой сезон «Игры престолов» привлекает столь пристальное внимание зрителей по всему миру. HBO тем временем уже выложил тизер-трейлер второй серии.