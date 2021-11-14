Американский кинотеатр принимает биткоины

Еще в августе сеть американских кинотеатров AMC объявила, что к концу года начнет принимать криптовалюту. Теперь генеральный директор компании Адам Арон сообщил в Twitter, что вы уже можете использовать свои цифровые монеты для покупки билетов в кино. И, в соответствии с обещанием, которое он дал в сентябре, AMC принимает не только биткойны, но также Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin. Арон также сообщил, что сеть кинотеатров также начала принимать платежи через Apple Pay, Google Pay и PayPal. Похоже, кинозрители приветствуют новый способ оплаты с распростертыми объятиями, поскольку на него, по всей видимости, уже приходится 14% всех онлайн-транзакций компании. Арон также сказал, что AMC добавит Dogecoin в следующий раз.

Напомним, что AMC чуть не обанкротилась из-за пандемии в прошлом году, но она была спасена отчасти благодаря армии трейдеров на Reddit и Twitter, в результате чего ее акции выросли примерно на 2300%. Теперь Арон официально заявил инвесторам во время телеконференции ранее в этом месяце, что AMC изучает возможность создания собственной криптовалюты. AMC также планирует совершить набег на мир NFT и ведет переговоры с голливудскими студиями о создании взаимозаменяемых токенов, связанных с крупными фильмами. Довольно интересное решение, вопрос только в волатильности криптовалюты — принимать платежи и держать эту валюту в собственном виртуальном банке банально небезопасно. Но конкурентов в этом направлении у сети пока что нет.