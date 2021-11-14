Американский кинотеатр принимает биткоины…

Напомним, что AMC чуть не обанкротилась из-за пандемии в прошлом году, но она была спасена отчасти благодаря армии трейдеров на Reddit и Twitter, в результате чего ее акции выросли примерно на 2300%. Теперь Арон официально заявил инвесторам во время телеконференции ранее в этом месяце, что AMC изучает возможность создания собственной криптовалюты. AMC также планирует совершить набег на мир NFT и ведет переговоры с голливудскими студиями о создании взаимозаменяемых токенов, связанных с крупными фильмами. Довольно интересное решение, вопрос только в волатильности криптовалюты — принимать платежи и держать эту валюту в собственном виртуальном банке банально небезопасно. Но конкурентов в этом направлении у сети пока что нет.