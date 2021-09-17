Американский кинотеатр продаёт билеты за криптовалюту

Вам не придется придерживаться исключительно биткоинов, если вы полны решимости оплачивать билет в кино криптовалютой. Глава крупнейшей сети кинотеатров AMC Адам Арон сообщил, что его сеть кинотеатров также будет принимать Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash, когда будут доступны криптовалютные платежи. К сожалению, пока что сеть кинотеатров не называет точных сроков, сообщая, что начнёт принимать криптовалюту в качестве оплаты до конца 2021 года. Арон принял решение принимать криптовалюту после целого ряда безумных новостей, связанный с криптовалютой в 2021 году, а также перехода в совет директоров блокчейн-подрядчика. Как вы можете догадаться, генеральный директор делает ставку на то, что поклонники технологий перенесут свой энтузиазм в отношении криптовалюты в реальном мире, активнее покупая билеты в кино, одновременно поднимая стоимость акций AMC.

Перспектива использования криптовалюты кажется весьма интересной, когда такие компании, как PayPal, позволяют относительно легко хранить и использовать виртуальные деньги. Однако расширенные параметры не изменят некоторых практических задач. Например, комиссия за транзакции по-прежнему может быть высокой, а многие форматы криптовалюты, как правило, нестабильны, а значит нестабилен и их курс в отношении к доллару. Проблема не столько в риске для AMC, сколько в потенциально низком спросе — даже преданные фанаты криптовалюты могут посчитать это слишком дорогим удовольствием.