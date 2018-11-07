Анимационный фильм Super Mario Bros запланирован на 2022 год

Nintendo и Illumination Studios предоставят анимационный фильм, основанному на Super Mario, культовом итальянском водопроводчике, главному герою многих видеоигр. Фильм может появится в кинотеатрах к 2022 году. Крис Меледандри ранее выпускал широко любимые детские фильмы, такие как “Гадкий Я” и “Тайная жизнь домашних животных”.

Меледандри объяснил, что одна из главных проблем, которые определили бы неудачу фильма, связана с отсутствием участия создателя самой игры. В этом случае фигура Шигеру Миямото, дизайнера и продюсера персонажа Супер Марио, присоединится к Крису во время создания фильма весьма кстати. С капелькой везения и поддержкой Миямото, есть большая вероятность, что попытка Меледандри адаптировать франшизу Супер Марио к большому экрану может сработать.