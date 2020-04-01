Анимационный сериал Castlevania получит продолжение на Netflix

Сериал Castlevania на платформе Netflix завоевала хорошую популярность как одна из самых лучших адаптаций к видеоигре. На своем аккаунте в соц сетях Netflix опубликовала новости о предстоящем четвертом сезоне.

Второй и третий сезон Castlevania оказались самыми успешными и получили только положительные отзывы. В конце концов Netflix планирует выпустить четвертый сезон.

Продолжение истории Дракулы и его семьи предположительно выйдет в 2021 году. По-мимо Castlevania, команда работает над анимационным сериалом Devil May Cry.