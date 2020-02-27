Аниме мультфильм Human Lost: Исповедь неполноценного человека

Human Lost: Исповедь неполноценного человека аниме мультфильм из страны восходящего солнца. По мотивам романа Исповедь «неполноценного» человека Осаму Дадзая. Премьера аниме мультфильма в России состоится 26 марта.

Действие мультфильма разворачивается в 2036 году. революция в медицине победила смерть. Благодаря нанотехнологиям которую вживляют в тело человека. Это могут позволит себе только богачи. Герой Ёдзо Оба не относится к богатым. Он вступает в банду которая вторгается на территорию элитного сообщества, которое приводит к кошмарному открытию, которое навсегда изменит жизнь Ёдзо.