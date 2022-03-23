Анонсирован компактный дрон DJI M30/M30T с контроллером RC Plus

Па мероприятии DJI был анонсирован новый компактный дрон DJI Matrice 30 со складными лопастями. Беспилотник DJI M30 был предметом многочисленных слухов в преддверии запланированного мероприятия.

DJI M30 — это портативный беспилотник, созданный для аварийно-спасательных служб и операций. По словам DJI, выдающаяся производительность, транспортабельность и простота использования дрона M30 отлично подходят для корпоративных клиентов. Это еще больше подчеркивается интеграцией Matrice 30 с облачным программным обеспечением DJI FlightHub 2 Fleet Management, а также с док-станцией DJI.

DJI заявляет, что гордится тем, что представляет новое поколение дронов, которые могут спасать жизни и поднимать работу на новый уровень. Новый дрон найдет применение в энергетическом контроле, аварийно-спасательных операциях, защите окружающей среды и ряде других возможностей.

DJI M30 выглядит как компактная и улучшенная версия корпоративного дрона Matrice 300. Он имеет многие характеристики более крупных и современных дронов DJI, включая систему камер, высокоточный лазерный дальномер до 1,2 км, защиту от промокания IP55, складные лопасти, двойную батарею TB30 с быстрой зарядкой. M30 имеет время полета 41 минуту и ​​рабочие температуры от -20 до 50 по Цельсию. Он использует платформу OcuSync 3 Enterprise и пилотную камеру FPV.

Доступны две модели, а именно M30 и более дорогой вариант M30T. Тепловизионная камера является одним из основных дополнений к M30T. M30 и M30T весят около 3,7 кг, что делает его очень портативным для сложных операций. Новый контроллер RC Plus расширяет функциональные возможности новой модели. Он будет оснащен шестью кнопками, дисплеем и мощным аккумулятором которого хватит до 6 часов автономной работы.