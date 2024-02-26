Apple Vision Pro на самом деле стоит всего 1500 долларов

Apple Vision Pro многие пользователи активно критикуют за то, что шлем дополненной реальности стоит 3500 долларов — это очень высокая цена на самом деле, которую многие считают неоправданно высокой. Но теперь оказалось, что столь высокая стоимость связана с тем, что только на производство данного шлема дополненной реальности компания тратит в среднем 1500 долларов. В отчёте инсайдеров также указано, что большая часть этой суммы приходится на два 4K OLED-дисплея высокой плотности, благодаря которым устройство способно демонстрировать настолько качественную картинку. Стоимость каждого из дисплеев составляет 228 долларов, что в сумме даёт расходы в 456 долларов. Далее по стоимости наиболее дорогими компонентами внутри Apple Vision Pro являются чипы M2 и R1, так как для работы с этими двумя дисплеями высокого разрешения необходима приличная вычислительная мощность.

И хотя в сети нет никакой информации о стоимости чипов, разница между ними и дисплеями, вероятно, будет огромной, поскольку M2 также используется в нескольких портативных вариантах MacBook, и их стоимость существенно ниже, чем 3500 долларов. А ведь в эти 1542 доллара не входят расходы на разработку и проектирование, создание специального софта и операционной системы, логистика, доставка компонентов, стоимость сборки шлема и так далее. Так что в целом складывается ощущение, что компания Apple хотя и зарабатывает на продаже шлемов, но не так много, как думали многие изначально.
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