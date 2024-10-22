Apple Vision Pro продаётся хуже ожидаемого

По оценкам специалистов, к июлю текущего года в США было поставлено менее 100000 единиц гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro, приличная доля из которых потом вернулась в магазины по системе возврата средств, и даже сейчас не похоже, что клиенты готовы взять на себя такие большие финансовые обязательства — стоимость гарнитуры в базовой комплектации без дополнительных аксессуаров составляет 3500 долларов, что крайне дорого на самом деле даже по меркам Apple. Более того, продажи гаджета оказались настолько слабыми, что об этом упоминалось в разговоре с генеральным директором Apple Тимом Куком, который признал, что это устройство не предназначено для массового рынка.

Глава компании публично прокомментировал низкие продажи Apple Vision Pro, заявив, что гарнитура не ориентирована на массовую аудиторию и не была таковой изначально. Однако она предназначена для тех, кто хочет получить доступ к технологиям завтрашнего дня уже сегодня. К сожалению, по словам Кука, таких людей пока недостаточно. Он также не упомянул уровень возвратов — многие клиенты, обладающие возможностью купить устройство, не нашли в нём практической пользы, вернув устройство в магазин. И учитывая, что на исследования и разработки Apple Vision Pro было потрачено около 1 миллиарда долларов, очевидно, что продажи пока не окупили огромные вложения компании. Это вполне логично, потому что такое устройство должно быть массовым и продаваться тиражом в миллионы копий, но это невозможно.