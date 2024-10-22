Apple Vision Pro продаётся хуже ожидаемого

Глава компании публично прокомментировал низкие продажи Apple Vision Pro, заявив, что гарнитура не ориентирована на массовую аудиторию и не была таковой изначально. Однако она предназначена для тех, кто хочет получить доступ к технологиям завтрашнего дня уже сегодня. К сожалению, по словам Кука, таких людей пока недостаточно. Он также не упомянул уровень возвратов — многие клиенты, обладающие возможностью купить устройство, не нашли в нём практической пользы, вернув устройство в магазин. И учитывая, что на исследования и разработки Apple Vision Pro было потрачено около 1 миллиарда долларов, очевидно, что продажи пока не окупили огромные вложения компании. Это вполне логично, потому что такое устройство должно быть массовым и продаваться тиражом в миллионы копий, но это невозможно.