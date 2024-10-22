Apple Vision Pro продаётся хуже ожидаемого

По оценкам специалистов, к июлю текущего года в США было поставлено менее 100000 единиц гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro, приличная доля из которых потом вернулась в магазины по системе возврата средств, и даже сейчас не похоже, что клиенты готовы взять на себя такие большие финансовые обязательства — стоимость гарнитуры в базовой комплектации без дополнительных аксессуаров составляет 3500 долларов, что крайне дорого на самом деле даже по меркам Apple. Более того, продажи гаджета оказались настолько слабыми, что об этом упоминалось в разговоре с генеральным директором Apple Тимом Куком, который признал, что это устройство не предназначено для массового рынка.

Глава компании публично прокомментировал низкие продажи Apple Vision Pro, заявив, что гарнитура не ориентирована на массовую аудиторию и не была таковой изначально. Однако она предназначена для тех, кто хочет получить доступ к технологиям завтрашнего дня уже сегодня. К сожалению, по словам Кука, таких людей пока недостаточно. Он также не упомянул уровень возвратов — многие клиенты, обладающие возможностью купить устройство, не нашли в нём практической пользы, вернув устройство в магазин. И учитывая, что на исследования и разработки Apple Vision Pro было потрачено около 1 миллиарда долларов, очевидно, что продажи пока не окупили огромные вложения компании. Это вполне логично, потому что такое устройство должно быть массовым и продаваться тиражом в миллионы копий, но это невозможно.
Apple готовит ноутбуки на новом чипе к релизу в 2024 году…
Инсайдеры уверены, что в следующем году компания Apple обновит всю линейку компьютеров Mac, представив ул…
Apple выпустит сильно упрощённую версию шлема Vision Pro…
Два 4K Micro-OLED дисплея, которые установлены в шлеме дополненной реальности Apple Vision Pro, по оценка…
ASUS представила передовой роутер ROG Rapture GT-BE19000 с W…
Сегодня компания ASUS официально представила новое поколение маршрутизаторов и адаптеров с поддержкой бес…
Snap представила новые AR-очки Spectacles 5…
Сегодня компания Snap официально представила новые AR-очки, которые значительно улучшены по сравнению с п…
DIGMA представила видеорегистратор FreeDrive 401…
Сегодня достаточно известный бренд DIGMA официально представил новую модель видеорегистратора FreeDrive 4…
Китай закупил рекордное количество станков для выпуска чипов…
Согласно данным информационного издания Bloomberg, Китай продолжает импортировать оборудование для произв…
Qualcomm выпустила Snapdragon Dev Kit за 900 долларов…
Вчера появилась информация о том, что девктик Snapdragon Dev Kit был представлен компанией Qualcomm для р…
Corsair представила монитор XENEON 34WQHD240-C…
Сегодня компания Corsair официально объявила о релизе нового игрового монитора под названием XENEON 34WQH…
Доступный смартфон без компромиссов. Обзор и тесты TECNO CAMON 30Доступный смартфон без компромиссов. Обзор и тесты TECNO CAMON 30
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor