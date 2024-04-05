Apple готовит к релизу собственных роботов

Согласно информации иностранных специалистов, инженеры компании Apple активно изучают конструкцию нового мобильного робота, который будет следовать за людьми во время прогулок и выполнять ряд задач, предоставляя условные функции питомца в электронном виде. Несмотря на то, что этот проект находится на очень ранней стадии разработки, Apple изучает применение алгоритмов искусственного интеллекта, которые, по видимому, помогут мобильному роботу перемещаться в перегруженных пространствах и следовать за людьми по их домам или за их пределами. Кроме того, он сможет мыть посуду, убирать мусор и собирать пыль — но пока что это лишь концепция и к моменту релиза всё может поменяться.

При этом инсайдер считает, что эта задача может быть не реализована в ближайшее время, по крайней мере, в этом десятилетии, так как перед инженерами Apple стоит ряд сложных технических задач. Кроме того, стоит понимать, что если в какой-то момент разработки будет принято решение о том, что данный робот не принесёт коммерческого успеха компании, то от него просто откажутся — как от электрического автомобиля какое-то время назад. Да и на самом деле немного странно, что производитель смартфонов неожиданно решил заниматься релизом роботов. Это совершенно другая сфера деятельности, совсем другая аудитория потенциальных покупателей и всё в таком духе. Но, с другой сторон, когда-то и умные часы или беспроводные наушники были новым продуктом, а сейчас они стали обыденными гаджетами.