Apple готовит к релизу собственных роботов…

При этом инсайдер считает, что эта задача может быть не реализована в ближайшее время, по крайней мере, в этом десятилетии, так как перед инженерами Apple стоит ряд сложных технических задач. Кроме того, стоит понимать, что если в какой-то момент разработки будет принято решение о том, что данный робот не принесёт коммерческого успеха компании, то от него просто откажутся — как от электрического автомобиля какое-то время назад. Да и на самом деле немного странно, что производитель смартфонов неожиданно решил заниматься релизом роботов. Это совершенно другая сфера деятельности, совсем другая аудитория потенциальных покупателей и всё в таком духе. Но, с другой сторон, когда-то и умные часы или беспроводные наушники были новым продуктом, а сейчас они стали обыденными гаджетами.