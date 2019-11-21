Apple отменила премьеру фильма Банкир

Компания Apple отменила премьеру своего полнометражного фильма под названием The Banker.

The Banker

Фильм снять на реальных событиях, о двух темнокожих предпринимателей Бернарда Гарретта и Джо Морриса из США 1950-х годов. Где они строят бизнес империю с помощью белого, который изображал директора их фирмы, в то время как сами герои прикидывались уборщиком и шофером.

Фильм должны были сегодня показать в Лос-Анджелесе на фестивале Американского института киноискусства. Почему компания Apple отменила премьеру до сих пор не известно.