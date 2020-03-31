Apple предлагает пользователям протестировать Final Cut Pro X и Logic Pro X

2020-03-31, Автор - Ramil; Продукт - Apple Final Cut Pro X и Logic Pro X; [84]
Вслед за компанией Unity Technologies, Apple решила предложить свой вариант обучения для пользователей. Компания предложила 90 дневный бесплатный период для Final Cut Pro X и Logic Pro X. Две программы используются в основном профессионалами.

Logic Pro X - программа для записи музыки, микширования, редактирования и создания музыки. Final Cut Pro X - программа для работы с видео, редактирования и создания контента.

Программы доступны на устройствах с операционной системой macOS. У пользователя есть 90 дней на использование бесплатной пробной версии.

Комментарии и отзывы Apple Final Cut Pro X и Logic Pro X
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