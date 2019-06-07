Apple представила iPadOS — операционную систему специально для планшетов

Сегодня в Сан-Хосе (Калифорния) стартовала конференция для разработчиков Apple WWDC-2019. И на ней представили iPadOS — отдельную операционную систему для планшетов.

На домашнем экране планшета теперь будут отображаться виджеты, а иконки приложений группируются для экономии места на экране.

Работа с окнами стала удобнее, также упростили систему мультизадачности. Например, теперь можно открыть небольшое всплывающее окно с мессенджером поверх основного приложения или два окна одного приложения: например, две заметки или документа Microsoft Word, чтобы быстро скопировать и вставить текст.

Браузер Safari будет показывать десктопные версии сайтов, также появилась поддержка сторонних приложений. Кроме того, к iPad наконец можно будет подключить флешки, карты памяти и устройства с файлами, например, фотоаппараты и видеокамеры. Есть поддержка новых жестов: например, тремя пальцами можно скопировать и вставить текст или отменить действие. Управлять планшетом можно и с помощью старого-доброго стилуса Apple Pencil: он, кстати, стал работать на 11 миллисекунд быстрее. Новую операционную систему получат следующие модели: iPad 5 и 6 поколений iPad Pro 12.9 iPad Pro 11 iPad Pro 10.5 iPad Pro 9.7 iPad mini 4 и 5 поколений iPad Air 2 и 3 поколений