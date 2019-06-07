Apple представила iPadOS — операционную систему специально для планшетов

2019-06-07, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Apple iPadOS; [62]
Сегодня в Сан-Хосе (Калифорния) стартовала конференция для разработчиков Apple WWDC-2019. И на ней представили iPadOS — отдельную операционную систему для планшетов.

На домашнем экране планшета теперь будут отображаться виджеты, а иконки приложений группируются для экономии места на экране.

Работа с окнами стала удобнее, также упростили систему мультизадачности. Например, теперь можно открыть небольшое всплывающее окно с мессенджером поверх основного приложения или два окна одного приложения: например, две заметки или документа Microsoft Word, чтобы быстро скопировать и вставить текст.

Браузер Safari будет показывать десктопные версии сайтов, также появилась поддержка сторонних приложений. Кроме того, к iPad наконец можно будет подключить флешки, карты памяти и устройства с файлами, например, фотоаппараты и видеокамеры.

Есть поддержка новых жестов: например, тремя пальцами можно скопировать и вставить текст или отменить действие. Управлять планшетом можно и с помощью старого-доброго стилуса Apple Pencil: он, кстати, стал работать на 11 миллисекунд быстрее.

Новую операционную систему получат следующие модели:

iPad 5 и 6 поколений

iPad Pro 12.9

iPad Pro 11

iPad Pro 10.5

iPad Pro 9.7

iPad mini 4 и 5 поколений

iPad Air 2 и 3 поколений


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