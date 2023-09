Apple создаёт сразу три искусственных интеллекта

Согласно сообщению информационного издания The Information, компания Apple ежедневно инвестирует миллионы долларов в свой собственный искусственный интеллект. Сообщается, что компания работает над несколькими моделями искусственного интеллекта в рамках нескольких команд, чтобы в конечном итоге выбрать лучшее или соединить решения в одно. По данным The Information, подразделение Apple, занимающееся разработкой разговорного ИИ, называется Foundational Models. В его состав входит около 16 человек, в том числе несколько бывших инженеров компании Google. Руководит им Джон Джаннандреа, глава отдела искусственного интеллекта Apple, который был нанят в 2018 году для улучшения Siri. По данным The Information, над искусственным интеллектом в Apple работают и другие команды.

Подразделение Visual Intelligence разрабатывает модель генерации изображений, а другая группа исследует мультимодальный ИИ, который может распознавать и создавать изображения или видео, а также текст. Эти модели могут использоваться для различных целей — например, в настоящее время разрабатывается чат-бот, который будет взаимодействовать с клиентами, которые пользуются услугами AppleCare, а другая модель позволит упростить автоматизацию многоэтапных задач с помощью Siri. К сожалению, сама компания Apple никак эту информацию не комментирует, но если информация попала в сеть, то это уже не настолько секретные проекты, чтобы скрывать их от пользователей.